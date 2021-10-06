Объединенный институт развития СКФО получит название "Кавказ.РФ"

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Объединенный институт развития Северного Кавказа, созданный путем объединения "Курортов Северного Кавказа" (КСК) с рядом других компаний, получит название "Кавказ.РФ", сообщил в среду генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО", которая состоялась в Нальчике.

"Под руководством Минэкономразвития России на завершающей стадии находится реорганизация государственных институтов - это АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорты Северного Кавказа", курорт "Эльбрус". Эти компании были реорганизованы в единую корпорацию развития Северного Кавказа. В ближайшее время этот единый институт развития будет переименован в акционерное общество "Кавказ.РФ", - сказал Тимижев.

По его словам, создание единой структуры позволит сосредоточить все ресурсы институтов развития СКФО и выстроить работу по принципу "одного окна".

"Корпорация выступит в режиме "одного окна" не только по мерам поддержки, которые сегодня оказывает Минэкономразвития или сама корпорация. Мы хотим стать "единым окном" по всем мерам поддержки, которые оказывают все федеральные ведомства и министерства. В рамках реорганизации корпорация обновила свою инвестиционную политику - основной акцент сделан на поддержку проектов совместно с финансовыми институтами. Ключевой момент - повысить инвестиционную привлекательность регионов, чтобы банки пошли инвестировать в территорию СКФО более активно. Корпорация будет выступать партнером этих финансовых институтов", - добавил гендиректор "КСК".

Он также отметил, что объединенный институт развития СКФО становится распорядителем финансовых ресурсов компаний, вошедших в его состав. "Помимо этого, порядка 4 млрд рублей на поддержку инвестиционной активности уже предусмотрено. Здесь важно, чтобы субъекты, органы власти активно участвовали в этих инвестиционных программах <...>, потому что именно активность субъекта позволит в первоочередном порядке поддерживать проекты на его территории", - сказал Тимижев.

Кроме того, планируется, что "Кавказ.РФ" станет центром компетенций инвестиционного развития, который будет обеспечивать методологическую и финансовую поддержку предпринимателей. "В ближайшее время мы презентуем наши предложения - каким образом мы можем оказывать содействие бизнес-сообществу в режиме единого окна и постоянного взаимодействия", - заключил Тимижев.