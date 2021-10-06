Мишустин: цифровые технологии стали связующим звеном общества в пандемию

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цифровые технологии на фоне распространения коронавируса стали связующим звеном общества и позволили обеспечить работу всех сфер. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

"В условиях пандемии цифровые решения стали основным связующим звеном общества. Они позволили обеспечить нам работу буквально всех отраслей - промышленности, образования, медицины. Ну и, конечно, государственных органов", - констатировал глава кабмина.

Важным фактором успеха в этой работе, как считает Мишустин, являются квалифицированные кадры.