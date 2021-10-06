Госдума обсуждает увеличение 14-дневного "периода охлаждения" для отказа от финпродуктов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут пересмотреть действующий сейчас 14-дневный "период охлаждения", в течение которого граждане могут отказаться от приобретенных финансовых продуктов, в сторону увеличения. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы недавно приняли закон, в соответствии с которым устанавливается "период охлаждения", в том числе для страховых продуктов, раньше было только для банков. Сам порядок определения "периода охлаждения", скорее всего, будет меняться. Сейчас действует норма - две недели, 14 дней после приобретения соответствующей финансовой услуги. Люди, как правило, доходят до того, что им надо "охладиться" и вернуть соответствующий продукт, в том числе навязанный, только когда приходит время платить комиссионные либо за соответствующую навязанную услугу, а это может быть после 14 дней, и в результате человек не может воспользоваться соответствующей нормой", - сказал депутат в ходе Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

По его словам, человек задумывается о том, зачем он приобрел данную услугу, к тому времени, когда приходится за нее платить. "Здесь мы, скорее всего, посмотрим в комитете на период охлаждения для того, чтобы дать возможность людям разобраться с этой услугой и максимально исключить мисселинг, который к сожалению в разной форме у нас процветает", - добавил Аксаков.