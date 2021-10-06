Правительственная комиссия одобрила три инфраструктурных кредита Липецкой области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрила для Липецкой области заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты. Общая сумма кредитов составит 3,6 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба администрации Липецкой области.

"Три заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты от Липецкой области одобрили в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, бюджетный займ выдается по сниженной ставке на 15 лет, такой поддержкой могут воспользоваться регионы со взвешенной финансовой политикой. Как уточняется в сообщении, регион получит кредиты на общую сумму 3,6 млрд рублей, в частности в Липецке планируется строительство детских садов на 350 и на 240 мест, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и 200 - для детей, корпуса к лицею №3 имени Москаленко. Также будут построены некоторые объекты в Ельце и в Усмани.

"В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Черная слобода" планируют построить объекты инженерной инфраструктуры: магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения. В микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани ожидается строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, детского сада с начальной школой на 68 мест", - говорится в сообщении пресс-службы.