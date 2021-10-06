Правительство не планирует отменять зерновой демпфер

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует отменять действующий в России механизм зернового демпфера, сообщила журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе агровыставки "Золотая осень".

"Вы знаете, что по зерну приняты долгосрочные системные меры в части демпферной пошлины. Этот механизм мы не планируем отменять, он будет работать дальше", - сказала она.

Вице-премьер также отметила, что в части регулирования цен на социально значимые продукты, правительство совместно с партией "Единая Россия" составляет проект по сдерживанию цен на "борщевой набор" овощей. "Конечно, прямым регулированием цен в торговых сетях мы не занимаемся. Мы расширяли возможности нашей торговли через другие форматы вместе с регионами Российской Федерации. Белгородская область, например, номер один", - сказала Абрамченко.

Она пояснила, что Белгородская область стала пилотным регионом, который смог удержать цены благодаря новым форматам торговли. "Плюс дополнительным источником, неким фактором успеха является исключение посредников из товаропроводящей сети. Чем меньше посредников в цепочке "производитель - торговая сеть" (любая форма торговли), тем легче удерживать цену с минимальной наценкой с точки зрения производства и торговли", - считает вице-премьер.

О зерновом демпфере

2 июня заработал механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну.

Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей. Кроме того, правительство приняло решение о выделении на эти цели 10,4 млрд рублей.