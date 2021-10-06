Институт развития СКФО участвует в развитии санаторно-курортного комплекса КМВ

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Объединенный институт развития СКФО работает над созданием пакетного решения для реконструкции санаторно-курортного комплекса с участием частного партнера, пилотный проект будет запущен на Кавминводах. Об этом сообщил в среду генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО", которая прошла в Нальчике.

"Хотел бы акцентировать внимание на развитии санаторно-курортного комплекса. В этом направлении сейчас готовится предложение, пилотный проект мы отрабатываем на Кавминводах, на базе санатория им. Орджоникидзе в Кисловодске. Но здесь (в Кабардино-Балкарии - прим. ТАСС) тоже хотелось бы, чтобы республика и их бальнеологические предприятия участвовали в проектах. Нам нужно посмотреть те объекты в региональной и федеральной собственности, которые мы могли бы вовлечь в партнерскую историю", - сказал Тимижев.

Он отметил, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии уже реализуется ряд проектов при поддержке федерального института развития Северного Кавказа.

"Это развитие ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Эльбрусском районе - все ранее намеченные планы остаются в силе, мы будем продолжать ими активно заниматься. Это два успешно реализуемых проекта на территории КБР - компания "Агрохолод" по строительству плодохранилища и в сфере туризма это компания "Верхние Голубые озера" - туристический комплекс на Голубых озерах. Но сразу скажу, что количество проектов, которые на территории республики реализуются, очень незначительное, и нам совместно нужно приложить усилия, чтобы это количество было увеличено", - добавил гендиректор КСК.

О планах по объединению институтов развития СКФО, в том числе "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа" было заявлено в 2020 году. По данным Минэкономразвития РФ, в настоящее время идет реорганизация этих и ряда других компаний в единый институт развития, который получит название "Кавказ.РФ".