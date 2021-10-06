Первые 11 площадок для КРТ определили в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Первые проекты по программе комплексного развития территорий в Свердловской области появятся в Екатеринбурге и Екатеринбургской агломерации. Определили первые 11 площадок, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на пленарном заседании Международного форума 100+ TechnoBuild.

"КРТ у нас в регионе начинает развиваться, мы заканчиваем формирование нормативной базы, сегодня определены первые 11 площадок, но это далеко не конец. Первые проекты будут реализовываться там, где есть рынок, а рынок в первую очередь - это Екатеринбург и Екатеринбургская агломерация. Сегодня мы рассматриваем вопросы вовлечения территорий в Сысертском округе, Среднеуральск, приграничные с Екатеринбургом - Березовский", - сказал Куйвашев.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.