Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московском бизнесу выделят еще 500 млн рублей в виде грантов и субсидий из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа", - написал Собянин.​​​​​

Он уточнил, что в этом году одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и так далее.

По словам мэра, среди получателей - успешные предприятия и начинающие компании. Типография INOUT Print, например, взяла субсидию на рекламу в интернете - это одна из новых опций для малого бизнеса.

"НПК Пожхимзащита" планирует потратить деньги от города на запуск серийного производства и сертификацию новинок. Компания создает уникальные средства защиты для работников вредных производств и от ковида", - добавил Собянин.