В Дербенте завершили монтаж пяти модульных котельных

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Монтаж пяти модульных котельных завершили в Дербенте. Они заработают до начала отопительного сезона, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Завершен монтаж пяти новых модульных котельных в Дербенте. Работы велись в рамках госпрограммы "Комплексное территориальное развитие городского округа Дербента". Новые котельные заработают до начала отопительного сезона в этом году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в них установлено современное итальянское оборудование с автоматизацией всех процессов, которое позволит существенно снизить потребление энергоресурсов. "Пять новых котельных заменят две старые, которые обслуживали до 85% потребителей", - добавили в администрации района.

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов поручил до 15 октября завершить пуско-наладочные работы, чтобы до начала отопительного сезона испытать надежность нового оборудования.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.