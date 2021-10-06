СМИ: в сети опубликовали исходный код Twitch и данные о выплатах авторам контента

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестный пользователь опубликовал в сети исходный код стримингового сервиса Twitch и информацию о выплатах авторам контента. Об этом в среду сообщил портал The Verge.

Ссылка на скачивание файлов общим размером 125 Гб была размещена в свободном доступе. Данные включают исходный код сайта Twitch, в том числе его более ранние версии, приложений для мобильного телефона, компьютера и игровых консолей, а также информацию о выплатах авторам видеоконтента, публиковавшегося с 2019 года.

The Verge подтверждает, что файлы подлинные, программный код соответствует тому, что использовался на этой неделе.

Как сообщает портал, злоумышленник заявил, что решился на такой шаг из-за "токсичности" сообщества платформы и ради "стимулирования конкуренции" среди стриминговых сервисов. Портал предполагает, что Twitch мог быть взломан.

The Verge отмечает, что в опубликованных файлах не содержатся пароли или другая информация о пользователях Twitch, однако это не означает, что подобные данные не попали в руки злоумышленника. Поскольку инициатор утечки назвал свою публикацию лишь "первой частью", может последовать обнародование другой информации, считает интернет-издание.

По информации интернет-портала Video Games Chronicle, в Twitch знают об утечке данных.