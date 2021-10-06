Свыше 3,6 млрд рублей бюджетного кредита получила Липецкая область на три проекта

ЛИПЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 3,6 млрд рублей бюджетного кредита получила Липецкая область для реализации инфраструктурных проектов в трех городах. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Регион получил кредит в размере 3,6 млрд рублей под три крупных проекта - строительство детских садов, поликлиники и создание инженерной инфраструктуры", - сказал Артамонов. Он заметил, что областные власти завершают оформление всей необходимой документации для начала работ. "Получение инфраструктурного бюджетного кредита позволит ввести 617 тыс. кв. м жилья, реализовать необходимые объекты социальной инфраструктуры и создать более 450 рабочих мест", - пояснил Артамонов.

В частности, как рассказали в пресс-службе областной администрации, в рамках одобренного кредита в Липецке построят инженерные сети и коммуникации, возведут два детских сада на 350 и 240 мест, поликлинику на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений - для детей, построят корпус лицея № 3 им. К. А. Москаленко. "В Ельце же при комплексном развитии территории микрорайона "Черная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры: магистральные сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения", - заметили в пресс-службе. Также средства пойдут и на сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани. Здесь же построят детский сад с начальной школой на 68 мест.

В пресс-службе напомнили, что регионы получают инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. "Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", - сказали в пресс-службе.