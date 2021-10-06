Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии за девять месяцев вырос почти на четверть

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2021 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона по итогам муниципального часа, который в среду провел глава КБР Казбек Коков.

"Отмечается рост объемов продукции сельхозпроизводителей, а также в сфере строительства. Объем инвестиций в основной капитал по итогам девяти месяцев оценочно составит 19,2 млрд рублей, или 104,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Оборот розничной торговли сложится в объеме 120 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит 122% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в сообщении.

При этом индекс промышленного производства в республике к октябрю составил 90,5%. Что касается реализации региональных проектов, премьер-министр КБР Алий Мусуков отметил, что исполнено 65% от доведенных до муниципалитетов денежных средств. А в городских округах Прохладный, Баксан, а также Эльбрусском районе уже завершены работы по нацпроектам.

Премьер-министр также сообщил, что с начала года общий объем доходов республики составил 35,2 млрд руб., или 78% от плана. При этом налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1 млрд рублей с темпом 113,7%, превысив прогнозные значения. Председатель правительства особо подчеркнул, что с начала года коммерческие кредиты не привлекались, за счет чего значимо сократились расходы на обслуживание государственного долга.