На Ставрополье планируют создать более 150 тыс. новых рабочих мест к 2030 году

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют к 2030 году создать свыше 150 тыс. новых рабочих мест. Для этого в регионе планируют развивать промышленность, строительство и туризм, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"Перед нами стоит масштабная задача - к 2030 году создать 157 тыс. новых рабочих мест, обеспечить двукратный рост средней заработной платы по краю, вывести "на свет" неформальную трудовую занятость", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Отмечается, что в соответствии с моделью экономического развития, ключевыми направлениями роста края станут четыре сектора региональной экономики: промышленный комплекс, АПК, строительная отрасль, туризм. В краевом инвестиционном портфеле насчитывается более 240 инвестиционных проектов общей стоимостью 245 млрд рублей. Вместе с тем, для достижения заявленных целей региональная модель экономического развития предусматривает привлечение в край до 2030 года не менее 1,2 трлн рублей инвестиций.

"С учетом этого глава региона поручил каждому из министерств, курирующих работу реального сектора экономики, проанализировать инвестиционный потенциал в своих отраслях. В том числе, Владимиров нацелил выявлять структурные ограничения, затрудняющие реализацию инвестпроектов. Краевыми ведомствами должны быть подготовлены предложения по их устранению", - сказано в пресс-релизе.