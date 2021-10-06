В Татарстане количество средств на эскроу-счетах выросло вдвое с начала года

КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Объем средств на открытых счетах эскроу в Татарстане увеличился с начала года на 54,9%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по Татарстану в среду.

"Количество счетов эскроу с начала года выросло на 41,4%. Объем средств на открытых счетах эскроу увеличился за аналогичный период на 54,9%", - сообщает пресс-служба.

Объем средств, размещенных на эскроу-счетах, на 1 сентября 2021 года составил 50,8 млрд рублей. Всего в республике, по данным пресс-службы, действовало порядка 13,4 тыс. таких счетов.

"Со счетов эскроу по завершенным проектам строительства застройщикам уже перечислено или направлено на погашение их кредитов около 28,4 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 3,9 раза, количество "раскрытых" счетов эскроу достигло 7,9 тыс., увеличившись с начала года в 3,3 раза", - цитирует пресс-служба управляющего Отделением - Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина.

Отмечается, что совокупный лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 сентября составлял порядка 97,6 млрд рублей. Это на 55,8% больше, чем на начало года.