Решение о статусе территории завода "Лисма" Мордовия примет с Минэкономразвития России

ТАСС, 6 октября. Власти Мордовии совместно с Минэкономразвития России рассматривают возможность создания промпарка или особой экономической зоны на неиспользуемых площадях находящегося в процедуре банкротства светотехнического завода "Лисма", где сейчас некоторые цеха используются как промышленный парк. Об этом рассказал ТАСС врио главы республики Артем Здунов в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень" в среду.

"Работаем над этой темой вместе с Минэкономразвития [России]. [Вопрос] определения статуса этой территории - [сделать там] особую экономическую зону или промпарк - мы решаем на уровне правительства", - сказал Здунов.

Ранее он сообщал ТАСС, что завод, который в свое время был крупнейшим предприятием республики, сейчас находится в состоянии банкротства, есть задолженность перед сотрудниками и контрагентами. При этом на "Лисме" достаточно свободных производственных площадок, а имущественный комплекс постепенно приходит в запустение. Власти рассчитывают создать на территории завода производственную площадку федерального уровня и привлечь средства на развитие инфраструктуры.

Саранский светотехнический завод "Лисма" (до 2017 года - государственное унитарное предприятие Республики Мордовия) специализируется на выпуске светотехнической продукции. С 1 октября 2017 года ГУП Республики Мордовия "Лисма" разделили на два самостоятельных юридических лица - ГУП "Индустриальный парк "Светотехника" и ООО "Лисма".