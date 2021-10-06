ФАС отказала "Авито" в приобретении ЦИАН

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании "Авито" в ходатайстве о приобретении интернет-сервисов, включая ЦИАН. Сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"В ФАС России поступило ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ". Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. <…> Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделкам", - говорится в сообщении регулятора.

Проведенный анализ выявил, что в случае объединения "Авито" и ЦИАН могли бы занять более 50% рынка, что привело бы к образованию доминирующего субъекта.

В развитых странах в сегменте "Недвижимость" обычно 1-2 крупных интернет-проекта полностью монополизируют рынок объявлений, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, в случае одобрения сделки профессионалы рынка и риелторы не получили бы выгоды, так как из-за сокращения конкуренции дополнительно выросли бы тарифы сервиса. В свою очередь, председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова отметила, что в случае согласования сделки объединенные "Авито" и ЦИАН вынудили бы уйти с рынка недвижимости остальные онлайн-классифайды недвижимости, так как специализированные порталы о продаже недвижимости не выдержали бы конкуренции, а на универсальных досках объявлений размещение недвижимости осталось бы номинальным и бесприбыльным.

Лидеры рынка

По оценке "РБК Исследования рынка", лидерами рынка сайтов с объявлениями в сфере жилой недвижимости являются "Авито" с принадлежащим ему порталом Domofond.ru (суммарная доля в 2020 году - 33,4%), а также специализированный портал ЦИАН (доля - 20,6%).

Ежемесячная аудитория ЦИАН составляет 21 млн уникальных пользователей.

В свою очередь, ежемесячная аудитория сайта объявлений "Авито" составила 41,4 млн человек по данным на апрель 2021 года. В компании отмечают, что в раздел "Авито Недвижимость" заходит почти 56% посетителей сайта.