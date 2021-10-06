Воронежская область получит инфраструктурный кредит на 8,4 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина одобрила для Воронежской области инфраструктурный кредит на 8,4 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области.

"Воронежская область одобренный кредит в размере 8,4 млрд рублей направит на строительство инженерных и транспортных коммуникаций при комплексной жилой застройке территорий в Воронеже", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, также кредит направят на реконструкцию очистных сооружений в Павловске, на создание территории опережающего социально-экономического развития и строительство индустриального парка. "По итогам реализации проектов будет обеспечен ввод нового жилья в объеме около 1,9 млн кв. м и создано не менее 2 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.