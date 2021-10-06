Горелкин: реализация принятых законов об IT-корпорациях позволит оценить их доходы в РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Комплексное применение принятых в последнее время законов, регулирующих деятельность IT-корпораций, поможет Роскомнадзору оценить их доходы в РФ. Такое мнение высказал член комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Антон Горелкин, комментируя слова главы комиссии СФ по информполитике Алексея Пушкова, который допустил внесение изменений в законодательство для создания системы подсчета прибыли зарубежных IT-компаний на территории РФ.

"Элементы этой системы уже заложены в законах, принятых недавно Государственной думой. Закон "О приземлении" обяжет Facebook открыть свое представительство на территории России и использовать в своей работе электронную площадку Роскомнадзора <…> Закон "Об учете рекламы в интернете" даст возможность отслеживать отношения иностранных IT-компаний с российскими рекламодателями, а также информацию для контроля за объемом выручки. И, наконец, закон "О едином измерителе", который даст четкое понимание о размере аудитории иностранных сервисов", - написал Горелкин в своем Telegram-канале в среду.

"Думаю, что комплексное применение этих законов поможет регулятору получить исчерпывающую информацию и о доходах зарубежных IT-компаний, и об их источниках", - добавил он.

По словам политика, в результате применения законов появится "более прозрачный рынок, равные возможности и понятные условия игры для всех его участников". "А в идеале, конечно, нам бы хотелось установить единые правила налогообложения IT-гигантов на международном уровне - например, на площадке ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС)", - написал он.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Кроме того, президентом были подписаны закон, который предусматривает создание единой информационной системы учета рекламы в интернете, и закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов.