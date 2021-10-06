Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что "Газпрому" не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, хотя это и выгодно.

В среду на совещании по вопросам развития энергетики глава государства обратил внимание на большое количество спекуляций вокруг газовых вопросов. "Смотрите: "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал, - давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле все получается, под 3 млрд по году", - констатировал Путин. "Но я прошу этого не делать", - обратился президент к участникам совещания.

Путин уверен, что "Газпром" должен продолжать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину.

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития энергетики в среду.