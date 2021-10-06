ВРП Краснодарского края прирос на 5,8% по сравнению с допандемийным периодом

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт за восемь месяцев 2021 года в Краснодарском крае увеличился на 10,6%, прирост по сравнению с допандемийным периодом составил 5,8%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона в среду.

В 2019 году объем ВРП Краснодарского края составлял 2,6 трлн рублей. В 2020 году на фоне пандемии показатель снизился. Власти Краснодарского края ранее заявляли, что планируют вернуться к уровню ВРП допандемийного периода в 2021 году.

"Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%. В сравнении с январем-августом 2019 года экономика края не только вышла на допандемийный уровень, но и превысила его на 5,8%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что оборот розничной торговли по сравнению с допандемийным периодом составляет 13,2%, общественного питания - 3%, платных услуг, оказываемых населению - 13,3 %, рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края по итогам августа 2021 года составляет 127,1%, среднемесячная заработная плата в регионе составляет 39,7 тыс. рублей, в реальном выражении к тому же отчетному периоду 2020 года рост этого показателя составляет 101,2% уровень безработицы в Краснодарском крае снизился с 4,9% в сентябре 2020 года до 0,8% в августе 2021 года.

"Высокие результаты показывают все отрасли: ускорилась динамика в промышленности - до 112%, сельском хозяйстве - до 108,6%, на транспорте - до 105,5%. Эти показатели выше средних по стране. Положительная динамика в строительстве - 101,7%. Все секторы потребительского рынка демонстрируют рост. Нам удается удерживать набранные темпы роста экономики. Благодаря выверенным действиям у нас есть возможность направить дополнительные расходы на решение социальных задач и снятие инфраструктурных ограничений", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

С марта по июнь 2020 года в Краснодарском крае действовал режим карантина, прекратили межмуниципальное транспортное сообщение, закрыли торговые центры, рынки. С апреля 2020 года начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер. В регионе действует режим "Повышенной готовности".