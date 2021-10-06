Калининград в 2021 году планирует сохранить объем экспорта на уровне $1,4 млрд

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Калининградской области в 2021 году составит порядка $1,4 млрд, что сопоставимо с результатом 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в среду губернатор Антон Алиханов на площадке российский агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в Москве.

"Мы пока ориентируемся на ту же цифру, что в 2020 году, она может быть как чуть выше, так и чуть ниже, но в принципе мы ориентируемся на цифры $1,4 млрд пока", - сказал Алиханов.

Губернатор уточнил, что главным экспортером области остается группа компаний "Содружество", осуществляющая поставки соевого шрота, масел, жмыхов. Также компания запустила в регионе завод по производству белкового концентрата. Практически вся эта продукция уже законтрактована странами северной Европы, в частности Норвегией, Швецией, которые используют концентрат для производства кормов для аквакультуры, что составляет ежегодно порядка €120 млн экспорта.

Среди основных экспортеров также региональные производители зерна. В регионе производится порядка 720-760 т зерна, что больше чем в два раза превышает внутреннее потребление - не больше 300 тыс. т. С этой точки зрения область заинтересована в увеличении квоты на беспошлинный вывоз пшеницы и кукурузы. "Везти пшеницу и кукурузу из Калининграда, который достаточно удален от других регионов России, на основную территорию страны не так выгодно, как продавать ее на экспорт. Экономическая логика, географическая логика подсказывают, что нужно все-таки ориентироваться на экспорт нашему региону", - сказал губернатор.

Алиханов добавил, что номенклатура экспорта из области не ограничивается зерном и продукцией группы компаний "Содружество". Область экспортирует хлеб, рыбные консервы. К примеру, в регионе готовится к открытию крупнейший в стране завод по производству рыбных консервов компании "За Родину" мощностью 120 млн банок консервов в год, эта продукция планируется в том числе к экспорту на европейские рынки. Есть перспективные проекты компании "РБПИ Групп", которая планирует экспорт свинины на азиатские рынки. "Мы уже реализуем часть этих проектов, просто вопрос в доступе на рынок. Китайский рынок, в частности, - достаточно сложная для входа история, которая требует длительных переговоров, в том числе на межгосударственном уровне", - добавил губернатор, уточнив, что такие компании как "РБПИ" и "Мираторг" уже частично получили доступ на эти рынки.

В 2020 году экспорт продукции АПК из Калининградской области составил $1,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 15%. Это связано и с реализацией новых инвестпроектов, так в 2019 году реализовали проект по реконструкции производственного комплекса с установкой дополнительных технологических линий для ежегодного выпуска 83 тыс. т полуфабрикатов и готовых блюд.