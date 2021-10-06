Власти Петербурга создали программу "регуляторных песочниц" для цифровых инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга утвердили создание рабочей группы по подготовке введения экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства города.

"Санкт Петербург одним из первых в России создал рабочую систему введения регуляторных "песочниц" в соответствии с федеральным законом. Если в городе появляется интересный цифровой проект, которому существующие правовые барьеры не позволяют развиваться, а он действительно нужен городу, рабочая группа поможет решить этот вопрос", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

Рабочую группу, чьи решения будут носить рекомендательный характер, создали для аналитических и экспертных работ в определении правового поля для развития инноваций. В нее вошли представители органов власти, крупного бизнеса и ведущих вузов страны.

Новый экспертный орган уже рассматривает несколько инициативных проектов, для которых требуется экспериментальный правовой режим. Среди них предложение Санкт-Петербургского государственного университета по применению цифровой инновации "КриптоВече" для дистанционного взаимодействия с широким кругом населения при общественных обсуждениях на территории Санкт Петербурга. Экспериментальный правовой режим данного инициативного предложения предполагает устранение правовых барьеров, содержащихся в Градостроительном кодексе России и некоторых законах Санкт-Петербурга.

Другой проект от компании "Геоскан" позволяет с помощью аэрофотосъемки определить фактические границы используемых земельных участков и объектов на них, а также выявить факты неправомерного использования территорий. Введение экспериментального правового режима для данного инициативного предложения предполагает устранение правовых барьеров, содержащихся в Земельном кодексе России, КоАП РФ и Законе Санкт Петербурга "О земельном контроле".

Упрощенные правовые режимы в сфере цифровых инноваций называют "регуляторной песочницей". Это особая правовая среда для тестирования новых продуктов, которая помогает снизить издержки бизнеса и ускорить разработку перспективных идей. Как отмечают в правительстве, если экспериментальное регулирование докажет свою эффективность, его могут распространить на всю страну.