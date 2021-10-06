Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке через Санкт-Петербургскую биржу

НОВО-ОГАРЕВО, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Однако, как считает глава государства, это необходимо делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

"Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку во время совещания по вопросам развития энергетики.

Ранее во время совещания Новак предложил поставить дополнительные объемы газа для торговли через Санкт-Петербургскую биржу. По его словам, это может стать одним из факторов, которые позволят охладить ситуацию на рынке. В то же время вице-премьер напомнил, что сейчас в России идет заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) на осенне-зимний период, оно продлится еще около 10 дней. Новак призвал учитывать и этот фактор.

Говоря об этом, Путин подчеркнул, что сбивать ажиотажный спрос на рынке нужно не в ущерб себе. Он согласился, что необходимо еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом. "Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно, - подчеркнул глава государства. - Имею в виду, что, как вы сказали, идет закачка в ПХГ для прохождения осенне-зимнего максимума в нашей стране, в России".

О ситуации с ценами на газ

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового рекорда, превысив сначала $1500, а затем и $1600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В максимуме утром цена достигала $1606 за 1 тыс. куб. м. После этого значения цена начала корректироваться.

Стоимость газа в Европе растет, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.

Запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 млрд куб. м газа, сообщали ранее в "Газпроме". При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа, подсчитали в холдинге. Таким образом, останутся невосполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.