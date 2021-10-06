Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нынешний ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать "малоприятные события". Об этом в среду сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, - сказал Путин, комментируя ситуацию на газовом рынке, в том числе рост цен на газ в Европе. - Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели". Он выразил надежду, что "сейчас как-то корректировки будут происходить".

"В то же время нам нужно смотреть в будущее, мы должны ориентироваться на то, что происходит в мире", - заключил Путин.

Президент также отметил, что добыча газа в России должна быть сбалансированной, в том числе не нужно забывать о месторождениях, которые эксплуатируются десятилетиями. В среду на совещании по вопросам развития энергетики к главе государства обратился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, по мнению которого нужна комплексная программа по разработке сложных месторождений газа. "Это важный вопрос", - согласился Путин. "В Советском Союзе, когда десятилетия назад эти месторождения разрабатывались и был создан известный маршрут Уренгой - Помары - Ужгород и дальше в Европу, теперь эти месторождения постепенно, так же, как, скажем, в Норвегии или Голландии, иссякают, и "Газпром" разрабатывает другие, севернее", - напомнил президент. Он уточнил, что речь идет о Надым-Пур-Тазовском регионе.

"Это рядом, но это все-таки другой регион, и оттуда проложены и новые трубопроводные системы до основных потребителей в Европе - короче на 2 тыс. км", - констатировал глава государства. "Поэтому в значительной степени для "Газпрома" это и выгоднее - поставлять по этим маршрутам по "Северному потоку - 1", "Северному потоку - 2", это выгоднее, короче и поэтому дешевле", - объяснил Путин. "Дешевле и для поставщика - для "Газпрома", и для конечного потребителя в Европе, и для домохозяйств, и для промышленных потребителей", - добавил президент.

Глава государства согласился с Артюховым в том, что "не нужно забывать и о тех месторождениях, которые уже десятилетиями эксплуатируются". "Нужно предпринять необходимые действия для того, чтобы добыча была сбалансированной", - указал президент. "Мы это тоже отметим в сегодняшнем решении", - заверил он.

РФ может сбивать ажиотажный спрос, но не в ущерб себе

Россия может рассмотреть варианты с биржевой торговлей газом, которые помогут сбить ажиотажный спрос на рынке, но это нужно делать не в ущерб себе, заявил Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он согласился, что необходимо еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом. "Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", - подчеркнул глава государства.

Ранее на совещании вице-премьер Александр Новак сообщил, что сейчас в России идет заполнение подземных хранилищ газа на осенне-зимний период, оно продлится еще около 10 дней.

Ранее в среду сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она отыграла рост.