В Крыму создали эффективную платежную инфраструктуру

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Крымские кредитные организации создали эффективную платежную инфраструктуру на полуострове, дистанционное обслуживание, кредитование, сообщается в среду в пресс-релизе Министерства финансов России.

"Создана эффективная платежная инфраструктура, развиваются цифровые сервисы, дистанционное банковское обслуживание, полный спектр услуг по кредитованию, по банковским вкладам. Здесь, конечно, большая заслуга местных кредитных организаций, и, прежде всего, РНКБ, который является системообразующим банком", - приводятся в сообщении слова замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.

В сообщении также цитируется замминистра финансов Алексей Моисеев, который отметил важность налаживания обратной связи с жителями республики по вопросам взаимодействия с финансовыми организациями для донастройки системы: "Для Минфина России важно обеспечение финансовыми сервисами граждан, которые живут в Крыму и Севастополе. В регионе нужно развивать "цифру", чтобы местные жители могли получать доступ к финансовым услугам, не выезжая за пределы полуострова".

По данным начальника управления развития взаимоотношений с партнерами РНКБ Елены Невской, у банка более 2 млн клиентов в Крыму и Севастополе. "Поэтому обеспечить удобный, современный и, главное, понятный сервис обслуживания - это наш ключевой вектор. Мы создали мобильное приложение, в котором можно оплатить все, что угодно. И сейчас 94% всех платежей в РНКБ проходит через дистанционные каналы: через приложение, с использованием услуги автоплатеж и наших терминалов самообслуживания", - сказала Невская, ее также цитирует пресс-служба.