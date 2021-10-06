Цены на корвалол в сентябре выросли на 1,8%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость корвалола в России выросла в сентябре 2021 года на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, настойки пустырника - на 1,7%, следует из данных Росстата.

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%, в том числе корвалол - на 1,8%, настойка пустырника - на 1,7%", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Росстата, стоимость медикаментов в России в сентябре 2021 года выросла на 0,32% по сравнению с августом 2021 года, на 2,95% по сравнению с декабрем 2020 года и на 5,74% по сравнению с сентябрем 2020 года. Цены на медикаменты в январе - сентябре 2021 года выросли на 7,13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, также подорожали троксерутин, валокордин и валидол - на 1,6%, флуоцинолона ацетонид - на 1,5%, левомеколь, сульфацетамид, эссенциале форте Н, офтан катахром, ренни, аллохол и йод - на 0,5-1,3%. Стоимость нимесулида снизилась на 0,4%, поливитаминов с макро-и микроэлементами - на 0,3%, поливитаминов без минералов - на 0,2%, алмагеля - на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП снизились в сентябре на 0,1%, в том числе на амоксициллин с клавулановой кислотой - на 5,8%, осельтамивир - на 1,0%, эналаприл - на 0,8%, винпоцетин и хлоргексидин - на 0,6%, лоратадин и апиксабан - на 0,5%. В то же время ацетилсалициловая кислота подорожала на 1,5%, а гипотиазид, индапамид, смекта, панкреатин, лоперамид, омепразол и глицин - на 0,4-0,8%, рассказали в ведомстве.

Среди медицинских товаров на 1,6% подорожали одноразовые шприцы, на 0,8% - аппараты для измерения артериального давления, на 0,2% - корригирующие очки. Вместе с тем медицинские электронные термометры подешевели на 1%, бинты - на 0,9%, вата - на 0,3%.