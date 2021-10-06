Помидоры в России в сентябре подорожали на 24,9%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Помидоры в России в сентябре 2021 года подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали - на 24,9%, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%, чеснок - на 6,5%, бананы - на 3,4%, груши - на 3,3%, лимоны - на 3,1%, зелень свежая - на 2,4%, сухофрукты - на 2%", - сообщили в ведомстве.

В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград - на 12,6%, морковь - на 10,3%, яблоки - на 5,7%, капуста - на 3,6%, лук - на 2,8%.

По данным Росстата, яйца куриные в среднем по России в сентябре подорожали на 5,7%. Также, согласно статистике, среди продовольственных товаров говядина и мясо птицы подорожали на 2,4%, печень говяжья - на 1,8%, национальные сыры и брынза - на 1,7%, молоко - на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы - на 1,5%, фарш мясной - на 1,4%, рыба живая и охлажденная - на 1,3%, майонез - на 1,3%, пельмени, манты, равиоли, сметана, консервы томатные, кексы, рулеты, шоколад и консервы мясные для детского питания - на 1,2%. На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,7%, на масло подсолнечное - на 0,2%.

Вместе с тем в сентябре рыба мороженая неразделанная подешевела на 0,7%, креветки мороженые неразделанные - на 0,5%, масло оливковое, вина виноградные - на 0,2%, отечественные пиво и игристые вина, соки фруктовые - на 0,1%.