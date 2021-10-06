Цены на стройматериалы в сентябре снизились на 1,3% по отношению к августу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Цены на строительные материалы по итогам сентября снизились на 1,3% по сравнению с августом 2021 года, однако выросли на 27,67% по отношению к сентябрю 2020 года, следует из статистики Росстата.

С начала года подорожание стройматериалов составило 24,65%. В то же время по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В частности, за месяц древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты подешевели на 6,0%, металлочерепица - на 4,8%, керамическая плитка и ламинат - на 1,2%. Однако оконное листовое стекло подорожало на 3%, рубероид - на 2%, красный кирпич - на 1,9%, масляные краски- на 1,1%, отмечается в материалах Росстата.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.