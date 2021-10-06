Сечин предлагает реализовать пилот по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании для стабилизации ситуации на рынке.

"Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти", - сказал Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина.

Сечин напомнил, что глава государства уже давал соответствующее поручение правительству. "Его реализация сейчас имеет серьезную актуальность как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов", - подчеркнул глава "Роснефти".

Мазут как резервное топливо

Он также предупредил, что электрогенерирующие компании должны предусмотреть заключение контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива из-за риска увеличения экспортных поставок газа.

"На фоне резкого роста цен на газ, а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае, желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", - сказал он.

Сечин также отметил, что ситуация на российском топливном рынке в настоящий момент стабильна. "Запасы везде сформированы. Ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - добавил он.