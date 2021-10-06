Путин: в газотранспортной системе Украины в любой момент может "что-то лопнуть"

"Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для "Газпрома" это в убыток", - сказал Путин.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Газотранспортная система (ГТС) Украины не ремонтировалась в течение десятилетий, там в любой момент может "что-то лопнуть", поэтому "Газпрому" выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он отметил, что при работе на новых трубопроводных системах "Газпром" существенно экономит. "Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", - пояснил президент РФ. Он уточнил, что такие последствия могут быть неприятными "для всех, и для транзитной стороны, и для потребителей".

"Поэтому давайте продумаем это возможное увеличение предложения на рынке, только сделать нужно это аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите", - продолжил Путин, комментируя доклад вице-премьера Александра Новака.

Ранее на совещании президент также заявил, что "Газпром" должен продолжить выполнение обязательств по поставкам через Украину. Он отметил, что не нужно подрывать доверие к компании как к надежному партнеру, а также "не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день".