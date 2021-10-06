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Глава программы ООН в Афганистане заявила, что экономика страны на грани коллапса

Мэри-Эллен Макгроарти упомянула кризис наличных, закрытые банки, а также недоступность сбережений для населения

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно выделить средства для разрешения экономического кризиса в Афганистане, ситуация на грани коллапса. Об этом заявила в среду директор Всемирной продовольственной программы ООН по стране Мэри-Эллен Макгроарти, выступая по видеосвязи.

"Экономика в Афганистане находится на грани коллапса. Кризис наличных, банки закрывают двери, сбережения недоступны для населения, - сказала она. - <…> Ситуация становится хуже, зима на пороге. Я призываю международное сообщество предоставить ресурсы".

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