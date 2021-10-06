Более 47 млн рублей впервые распределят между НКО Петербурга в цифровом формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга впервые проведет отбор заявок некоммерческих организаций на предоставление грантов в цифровом формате. Общий фонд, который разделят между некоммерческими организациями города, составит более 47 млн рублей, сообщил в среду председатель комитета Богдан Заставный.

"Теперь не нужно распечатывать тучу документов и нести ее под подпись в комитет. Для того, чтобы подать заявку, достаточно зайти на сайт, заполнить определенные графы, отсканировать документы - и ваша заявка находится у нас. <…> Мы предоставим поддержку на сумму чуть больше чем 47 млн рублей. Мы отдаем себе отчет, что этих денег недостаточно, но тем не менее - это конкурс, поэтому поддержку получат лучшие", - рассказал Заставный на пресс-конференции на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Конкурс на выделение грантов для НКО Петербурга, который начался 1 октября, является вторым в 2021 году. Заявки на участие в нем принимаются до конца месяца, однако пока в рамках переходного периода сохраняется возможность подачи документов в бумажном формате. Для тех, кто решит воспользоваться новыми инструментами, процесс защиты проектов полностью переведут в онлайн-формат.

При этом НКО смогут получить все необходимые инструкции на сайте городского комитета по молодежной политике, а также в Telegram-канале "Хорошие новости для НКО", который комитет ведет для потенциальных конкурсантов. Сама программа при составлении заявок будет считать процент заполненности необходимых данных, а также напоминать заявителям о том, как не совершить ошибки при подаче документов. В частности, Богдан Заставный отметил, что обязательным условием является отсутствие налоговой задолженности, в том числе незначительной.

Новый цифровой сервис делится на несколько сегментов, каждый из которых предназначен для работы отдельных участников процесса - как для самих НКО, так и для экспертов, которые должны будут оценивать заявки. При этом сервис будет распределять пакеты документов между экспертами рандомно, чтобы снизить риск необъективности в оценке. Также планируется, что через цифровой портал комитет сможет предоставлять обратную связь тем НКО, которые по тем или иным причинам не получили грант.

По словам Заставного, в Санкт-Петербурге зарегистрировали более 9 тыс. некоммерческих организаций разной направленности, от спортивных до правозащитных.