Глава ЯНАО попросил Путина помочь в создании программы разработки сложных запасов газа

ТАСС, 6 октября. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил разработать комплексную программу разработки сложных месторождений газа. С такой просьбой Артюхов обратился к президенту Владимиру Путину во время совещания по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции.

"Просили бы вашего поручения о разработке комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала - нашего региона. Это, конечно, мощнейший заказ для промышленности, огромные налоговые поступления и, что очень важно, о чем вы сказали в самом начале, поддержка баланса добычи газа", - сказал Артюхов.

Губернатор ЯНАО в качестве примера привел самый первый газовый фонтан на Ямале (1962 год), когда открыли Тазовское месторождение, но его промышленная разработка началась три месяца назад. "Потребовалось 50 лет от первого фонтана в нашем регионе до запуска его в эксплуатацию, оказалось месторождение сложным, поэтому полвека оно ждало своего часа", - сказал Артюхов, добавив, что таких разведанных месторождений со сложной добычей много.