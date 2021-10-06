Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать

Мировые цены на газ достигли в среду своего абсолютного максимума - $1 900 за 1 тыс. куб. метров, лишь к концу дня отскочив до $1 450.

Рост стоимости топлива начался еще в июле, уже к 14 сентября цена 1 тыс. куб. метров достигла рекордных $800. 28 сентября фьючерсные контракты на 1 тыс. куб. метров продавались уже за $1 тыс., а 6 октября была преодолена отметка в $1,5 тыс.

В преддверии зимы резкое повышение цен на топливо оказалось в центре внимания основных импортеров газа - прежде всего европейских государств. Вопрос стал ключевым и на проходящем в среду в Словении неформальном саммите лидеров стран ЕС, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

ТАСС пытается разобраться, с чем может быть связан такой резкий скачок цен и как импортеры газа намерены выходить из создавшейся ситуации.