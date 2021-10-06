Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать

Мировые цены на газ достигли в среду своего абсолютного максимума - $1 900 за 1 тыс. куб. метров, лишь к концу дня отскочив до $1 450.
Рост стоимости топлива начался еще в июле, уже к 14 сентября цена 1 тыс. куб. метров достигла рекордных $800. 28 сентября фьючерсные контракты на 1 тыс. куб. метров продавались уже за $1 тыс., а 6 октября была преодолена отметка в $1,5 тыс.
В преддверии зимы резкое повышение цен на топливо оказалось в центре внимания основных импортеров газа - прежде всего европейских государств. Вопрос стал ключевым и на проходящем в среду в Словении неформальном саммите лидеров стран ЕС, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
ТАСС пытается разобраться, с чем может быть связан такой резкий скачок цен и как импортеры газа намерены выходить из создавшейся ситуации.
Смена концепций
В течение долгого времени европейские страны закупали газ у СССР и России по долгосрочным экспортным газовым контрактам (ДСЭГК). Цены в них были четко зафиксированы или привязаны к стоимости нефти, а при изменении потребностей заказчика использовался принцип "бери или плати" - в случае недобора заранее определенного объема покупатель платил неустойку.
После мирового финансового кризиса 2008-2009 года многие импортеры газа оказались неспособны исполнять контрактные обязательства, кроме того, рыночные цены стали значительно ниже определенных в ДСЭГК. В результате экспортеры - не только Россия, но и, например, Норвегия - по настоянию импортеров смягчили условия контрактов. Однако и по ним цена топлива теперь в основном рассчитывается на основе рыночных показателей.
Как пояснил в среду президент РФ Владимир Путин, Еврокомиссия буквально настаивала на сворачивании долгосрочных контрактов и переходе к биржевой торговле. Таким образом, цена на газ в настоящий момент в значительной степени определяется рынком: топливо дорожает в случае его дефицитности - из-за повышенной потребности в нем, например, - и наоборот.
Откуда взялся дефицит
Сейчас газохранилища в ЕС заполнены в среднем менее чем на 70%, тогда как год назад этот показатель превышал 80%. Как пояснял в беседе с ТАСС экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, это произошло из-за аномально холодных зимы 2020 года и весны 2021 года. Резервы расходовались, а их восполнение началось на месяц позже запланированного.
Спрос на газ подстегивает и неопределенность в прогнозах погоды. В начале октября агентство Bloomberg выпустило материал, в котором со ссылкой на метеорологов сообщило о предстоящих суровых холодах. Такая опасность делает потребность в газе особенно насущной - тем более при отказе Европы от более дешевых, но экологически опасных мазута и угля в условиях перехода на "зеленую" экономику.
В то же время вероятность теплой зимы может сделать бессмысленными ажиотажные покупки газа сейчас, на пике цен. А потому, отметил в беседе с ТАСС гендиректор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов, экстренно резервы в хранилищах не пополняются - а это, в свою очередь, провоцирует дефицит уже сейчас.
Значительное влияние на цены оказывает и переключение внимания поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на азиатские рынки, где стоимость топлива еще выше. В итоге на европейском рынке ощущается дефицит предложения, несмотря на рекордные для экспортеров объемы поставок.
Поиск европейского решения
В условиях стремительного повышения цен европейские политики начинают испытывать турбулентность. Как отметил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, для потребителей годовая стоимость энергоснабжения уже выросла на €400-500.
Выход из ситуации без возвращения к мазуту и углю Франция видит в развитии атомной энергетики. Однако в такой позиции Парижа есть некоторое лукавство: страна активно вкладывалась в атомную энергетику на протяжении XX столетия и уже обладает солидной инфраструктурой - 18 станциями. В то же время в Германии, например, атомную энергетику "зеленой" не считают, и по закону ФРГ к 2022 году должна полностью от нее отказаться. Такой же позиции придерживаются восточные соседи Германии.
Сочетать переход к "зеленой" энергетике с решением топливной проблемы пытается и евробюрократия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в условиях роста цен призывает инвестировать в "зеленую" энергетику. Однако направления инвестиций остаются неясными - особенно с учетом внесшей свою лепту в спрос на газ безветренной погоды со снижением выработки ветрогенераторов.
Более реальный выход предложили Бельгия и Испания. Брюссель поднял вопрос о стратегическом европейском резерве энергоносителей, а Мадрид и вовсе предложил ЕС начать централизованные совместные закупки газа.
Однако для начала европейские страны предлагают провести "расследование причин" скачка цен. Варшава считает, что уже их выявила - по словам польского премьера Матеуша Моравецкого, цены "искусственным образом" взвинчивает Москва, но как - Польша не поясняет.
Не откладывать на потом
Резкий дефицит топлива в итоге уже возник у Молдавии, которая последние несколько месяцев пыталась скорректировать контракт с "Газпромом", истекавший в конце сентября и продленный на месяц. Кишинев, как и страны Европы, намеревался снизить издержки, но перейти на рыночные расценки лишь частично - летом, когда спрос на газ не так высок.
В итоге надежды на снижение цен на газ оказываются связаны прежде всего с пуском "Северного потока - 2", который в рамках технической проверки уже начал заполняться газом. Ввод газопровода в эксплуатацию, по словам экспертов, способен резко и значительно увеличить предложение топлива на европейском рынке - на уровне всего объема нынешних поставок сжиженного газа.
Однако транспортировка топлива по "Северному потоку - 2", как уточнила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пока еще не одобрена, а сроки такого решения все еще остаются неопределенными. Более того, любые дискуссии на эту тему натыкаются на резкое противостояние со стороны Киева. Украина опасается сокращения транзита газа по ее территории и требует остановки проекта, напирая на антироссийские настроения руководства стран Европы и необходимость "энергобезопасности" от РФ.