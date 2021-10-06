В Вологодской области увеличили доходы бюджета на 34 млрд рублей

ВОЛОГДА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Вологодского заксобрания 6 октября утвердили поправки в областной бюджет 2021 года. Доходы увеличили на 34 млрд рублей - до 126 млрд рублей, расходы - на 4 млрд до 109 млрд рублей, это стало возможным за счет роста поступлений налога на прибыль от крупнейших компаний "Северсталь" и "Фосагро", сообщил по итогам голосования спикер областного парламента Андрей Луценко.

"Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличиваются на 32,5 млрд рублей в основном за счет роста поступлений от налога на прибыль наших крупнейших компаний - "Северсталь" и "Фосагро", - привела слова спикера пресс-служба областного парламента.

По его словам, в результате доходы увеличили на 34 млрд рублей и составили рекордные для области 126 млрд рублей. Расходы увеличились на 4 млрд рублей и составили также рекордные 109 млрд рублей. Профицит бюджета составляет 17 млрд рублей. Спикер отметил, что из федерального бюджета в область дополнительно поступило 1,5 млрд рублей. Их направят на борьбу с коронавирусной инфекцией - более 516 млн рублей, на ремонт и содержание дорог - более 913 млн рублей, на приобретение трамваев - 574 млн рублей.

"Сегодня приняли решение из дополнительных средств областного бюджета 1,5 млрд рублей направить на увеличение заработной платы всем работникам бюджетной сферы на 10%", - сообщил Луценко.

Повышение произойдет с 1 сентября 2021 года. Еще порядка 290 млн рублей направят на поддержку сельского хозяйства. Более 114 млн рублей выделили на обеспечение мер социальной поддержки в связи с повышением размера компенсации за сжиженный газ жителям области с 1,5 тыс. до 3,4 тыс.рублей. Еще 437,3 млн рублей - на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.