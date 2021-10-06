Заявку Чувашии на инфраструктурный бюджетный кредит в объеме 3,7 млрд рублей одобрили

ТАСС, 6 октября. Чувашия получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 3,7 млрд рублей, соответствующую заявку одобрили на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

Ранее правительство Чувашии направило в Минстрой России заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, в которую вошли пять приоритетных проектов стоимостью 3,7 млрд рублей. Общая стоимость проектов составляет более 43 млрд рублей, из которых 39,3 млрд рублей - внебюджетные инвестиции.

"Чувашии одобрена заявка на выделение инфраструктурных бюджетных кредитов размером 3,7 млрд рублей. Решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина", - отмечается в сообщении.

Кредит направят на комплексное развитие строящихся жилых кварталов. Проекты предполагают не только строительство жилых домов, но и социальных объектов, в том числе детских садов. Согласно заявке, предполагается построить четыре детских сада в общей сложности на 720 мест в микрорайонах "Солнечный", "Грязевская стрелка", "Дубрава парк", а также в микрорайоне 1А центральной части города Чебоксары. На эти же средства запланировали строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей протяженностью 38 км и автодорог протяженностью свыше восьми км в Чебоксарах и Канаше.

Ожидается, что благодаря реализации проектов к 2030 году построят дополнительно 810 тыс. кв. м жилья, в том числе социального - до 50 тыс. кв. м и создадут 2,5 тыс. рабочих мест. Общий объем доходов достигнет 6,1 млрд рублей.

Согласно поручению президента России Владимира Путина бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры регионы смогут получить на срок от 15 лет по сниженной ставке не выше 3% годовых. При этом погашение кредита начнется с третьего года после его получения. Правительство России утвердило правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов в конце июля 2021 года. До конца 2023 года на инфраструктурные бюджетные кредиты регионам планируется выделить не менее 500 млрд рублей. В июне 2021 года при выступлении на съезде "Единой России" Владимир Путин предложил продлить программу до 2026 года и увеличить ее финансирование.