Карелия получила государственный кредит на 7,7 млрд рублей для замещения рыночных займов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Федеральный бюджет предоставил Республике Карелия кредит под 0,1% годовых до 2029 года для замещения рыночных займов. Об этом сообщили в среду в Минфине республики.

"Для замещения рыночных заимствований Республике Карелия предоставлен кредит из федерального бюджета на общую сумму 7,7 млрд рублей под процентную ставку 0,1% годовых на срок до 2029 года включительно. Погашение будет осуществляться в 2025-2029 годах ежегодно равными долями, в том числе досрочно", - говорится в сообщении.

За счет государственного кредита регион уже погасил банковские кредиты на суммы 6 млрд рублей, что позволит сэкономить на обслуживании долга по итогам года 130 млн рублей. Кроме того, в рамках мер поддержки регионов, о которых президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию страны, задолженность Карелии по бюджетному кредиту реструктуризировали в сумме 2,7 млрд рублей с рассрочкой погашения до 2029 года.

Таким образом, в долговой структуре Карелии доля коммерческих займов снизилась с 54% до 9,6%. В целом, за девять месяцев 2021 года региону удалось сократить объем госдолга на 3,2 млрд рублей (13%). Размер задолженности на сегодняшний день составляет 20,7 млрд рублей, это более половины от планового собственного годового дохода.

"Долговые параметры бюджета Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются Министерством финансов Республики Карелия с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и соглашениями с Минфином России. В частности, объем коммерческого долга до 2029 года не будет превышать 25% годового объема собственных доходов бюджета", - добавили в региональном ведомстве.