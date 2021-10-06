НТЦ "Россетей" сможет использовать знак ILAC MRA о признании результатов испытаний в мире

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС" получил право использовать знак ILAC MRA, подтверждающий результаты испытаний оборудования более чем в 100 странах мира, говорится в сообщении "Россетей".

"Использование комбинированного знака ILAC MRA позволит повысить конкурентоспособность российской электротехнической продукции на мировом рынке, поскольку исчезнет потребность в повторных испытаниях такой продукции для организации ее применения на территории иностранных государств", - уточнили в компании.

В составе "НТЦ Россети ФСК ЕЭС" действуют уникальные лаборатории больших токов, мощностей, а также высоковольтной аппаратуры и электромагнитных процессов. За год центр проводит порядка 300 испытаний в области электротехнического оборудования, огнестойких материалов, одежды специальной защиты и др.

Использование знака одобрила Росаккредитация, которая входит в договор о взаимном признании международной ассоциации по аккредитации лабораторий (ILAC).

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.