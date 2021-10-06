Турпоток в Великий Устюг планируют увеличить на 65% к 2030 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мастер-план туристско-рекреационного кластера "Великий Устюг - сказочная столица России" предусматривает увеличение турпотока в город до 650 тыс. человек к 2030 году, что на 65% больше, чем сейчас. Об этом сообщил начальник управления развития туризма и музейной деятельности, заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов на форуме регионов России в Москве в среду.

"Мы через наше проектное решение заходим на мастер-план. В этом году 1 сентября у нас мастер-план получился и выходим на перспективные зоны будущего кластера. <…> Что мы ожидаем - это 650 тыс. туристов и экскурсантов [к 2030 году]", - сказал Шевцов.

Согласно информации на слайдах презентации Шевцова, этот показатель на 65% больше, чем прогнозируемый по итогам 2021 года турпоток к Великий Устюг.

По его словам, объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, из которых 3 млрд - частные инвестиции и чуть больше 2 млрд - инвестиции федерального и регионального бюджетов. Также к 2030 году появится порядка 650 рабочих мест. В кластер войдут такие зоны, как Вотчина Деда Мороза, исторический центр Великого Устюга и подцентр кластера - биологический разрез Опоки, Орловская роща и город Красавино.

Планируется реконструировать входную зону на Вотчину Деда Мороза, преобразовать территорию, развивать филиал московского зоопарка, а также создать парк-отельную и развлекательную зоны.

О кластере

Как сообщал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в рамках проекта общая площадь вотчины вырастет втрое - с нынешних 50 га до 150 га.

В Вологодской области разработали стратегию второй и третьей очереди развития вотчины, где планируется построить новый дворец Деда Мороза, поскольку нынешний уже не вмещает всех гостей, а также тематический парк развлечений, аквапарк, гостиницы и объекты общественного питания, которые будут работать в течение всего года.

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. Древний город Великий Устюг известен православными святынями, землепроходцами, купцами и ремеслами.