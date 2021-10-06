Завод по переработке отходов животноводства построят в Калининградской области в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Завод по переработке отходов животноводства мощностью свыше 13,5 тыс. т в год с общим объемом инвестиций около 1 млрд рублей построят в Калининградской области до конца 2021 года. Проект реализуется ООО "Речное"(входит в компанию РБПИ Групп), при поддержке областных властей и представлен на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного правительства.

"Мощность переработки на новом утильзаводе составит свыше 13,5 тыс. т в год, мощность производства мясокостной муки - 14,4 т в сутки, технического жира - 3,45 т в сутки. Сырьевую базу заводу обеспечат не только свиноводческие комплексы РБПИ Групп, но и другие сельскохозяйственные предприятия Калининградской области - свинокомплексы, предприятия по производству молока и мяса крупного рогатого скота, бойни и зверофермы", - сообщили в пресс-службе.

Переработка биологических отходов в сухие корма сейчас считается одним из самых прогрессивных способов утилизации. Ввод утилизационного завода в эксплуатацию запланировали в четвертом квартале 2021 года. Как сообщил ТАСС губернатор Антон Алиханов, новое производство, позволит отказаться от скотомогильников на территории региона и будет способствовать развитию экспорта, поскольку наличие таких заводов на территории - обязательное требование некоторых стран-экспортеров.

РБПИ Групп - 100% дочернее предприятие норвежской компании Russia Baltic Pork Invest, в которой 75,82% акций принадлежат компании CPF Netherlands B.V. (Нидерланды), одного из крупнейших агропромышленных и пищевых конгломератов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающего в 14 странах и экспортирующего продукцию в 40 стран, работает в России более 15 лет. РБПИ Групп представлена пятью свиноводческими комплексами в Калининградской и Нижегородской областях, элеватором в Нижегородской области, двумя растениеводческими подразделениями, четырьмя комбикормовыми заводами, собственной проектно-строительной компанией и предприятием по убою скота.