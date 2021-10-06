"Газпром недра" проведут в Калмыкии до 2024 года работы по нефтедобыче и переработке сырья

ЭЛИСТА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Газпром недра" проведет на газовых участках в Республике Калмыкия до 2024 года работы по поиску новых месторождений углеводородного сырья, газонефтедобыче, переработке углеводородов. Дорожную карту по реализации соглашения о сотрудничестве подписали 6 октября глава Калмыкии Бату Хасиков и гендиректор ООО "Газпром недра" Всеволод Черепанов на площадке 10-го Международного Петербургского газового форума, сообщила пресс-служба главы республики.

В рамках дорожной карты проведут около 20 мероприятий на газовых участках в 2021-2023 годах: сейсморазведочные работы, строительство поисковых и разведочных скважин, геофизический сервис, восстановление и ремонт скважин, газонефтедобычу, переработку и реализацию углеводородов.

"Уверен, что дорожная карта откроет новые возможности для повышения инвестиционного потенциала нефтегазовой сферы нашей республики. Она станет основой для открытия новых месторождений углеводородного сырья и создания рабочих мест", - цитирует Хасикова пресс-служба.

Планируется сотрудничество в развитии минерально-сырьевой базы для газоснабжения населения и промышленности региона в полном объеме, мерах по сокращению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и развитии научно-инновационной сферы.

"Калмыкия заинтересована в том, чтобы стать крупным нефтегазовым регионом России. В то же время ее геолого-геофизическая изученность остается крайне невысокой и не соответствует реальному потенциалу. Активная и максимально выгодная для обеих сторон совместная работа по реализации дорожной карты позволит республике нарастить ресурсную базу углеводородного сырья и будет способствовать развитию экономического роста республики", - приводит слова гендиректора ООО "Газпром недра" пресс-служба главы Калмыкии.