Байден сравнил ситуацию вокруг потолка госдолга с метеором, угрожающим экономике США

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду сравнил ситуацию, связанную с потолком государственного долга, с метеором, угрожающим ударить по экономике страны.

"В течение более чем 200 лет Америка создавала эту с трудом заработанную репутацию самого <...> безопасного и надежного места для инвестиций в мире. Именно поэтому США - это финансовая скала, на которую мир смотрит и которой доверяет", - сказал американский лидер на посвященной ситуации с потолком госдолга онлайн-встрече с представителями бизнеса.

Президент подверг критике республиканцев, противодействующих утверждению Конгрессом инициативы по поднятию потолка государственного долга или приостановлению лимита заимствований. По мнению Байдена, республиканцы руководствуются исключительно политическими соображениями. "Наши друзья-республиканцы балансируют на грани, угрожая уничтожить все это. Теперь это метеор, направляющийся [к нам], чтобы врезаться в нашу экономику. Мы все должны хотеть остановить его. Остановить немедленно", - сказал глава государства. Он вновь призвал своих политических оппонентов перестать "играть в русскую рулетку" с экономикой страны. "Если вы не хотите выполнять свою работу, просто уйдите с дороги, мы сделаем это", - сказал Байден.

Глава Белого дома также в очередной раз подчеркнул, что дефолт, который может произойти, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Теперь законопроект должен будет рассмотреть Сенат. Американские СМИ с большой степенью вероятности ранее прогнозировали, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев.

Ранее другой законопроект - о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года - был одобрен Палатой представителей, но затем не прошел процедурное голосование в Сенате из-за препон со стороны республиканцев. Тогда демократы предприняли новую попытку приостановить действие лимита госдолга, разделив две инициативы: они вновь вынесли на голосование в Палате представителей вопрос о госдолге, но уже без привязки к временному финансированию федерального правительства.

Угроза дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее. До этого Йеллен многократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, то возможности правительства выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Республиканцы в Конгрессе обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать данную инициативу. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

Его сегодняшний потолок не позволяет Минфину США выпускать новые облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять потолок, с 1 августа уровень задолженности достиг максимальной величины.