Кабмин обсудит мораторий на штрафы для сетевых компаний, не заменивших счетчики на "умные"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг, 7 октября, обсудит законопроект о моратории на штрафы для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учета электричества на "умные" счетчики. Как сообщила пресс-служба кабмина, этот пункт внесен в повестку заседания правительства.

Речь идет о проекте поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

"Законопроект направлен на приостановление действия норм о применении в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков штрафных санкций в случае нарушения обязанностей по установке (замене) приборов учета электрической энергии до момента появления на отечественном рынке приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации", - говорится в материалах правительства.

Согласно действующему законодательству с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно "умные" счетчики. В конце августа замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявлял, что период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо "умных" счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года.