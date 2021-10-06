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Кабмин обсудит мораторий на штрафы для сетевых компаний, не заменивших счетчики на "умные"

Такой мораторий предполагается ввести до момента появления на отечественном рынке приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям законодательства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг, 7 октября, обсудит законопроект о моратории на штрафы для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учета электричества на "умные" счетчики. Как сообщила пресс-служба кабмина, этот пункт внесен в повестку заседания правительства.

Речь идет о проекте поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

"Законопроект направлен на приостановление действия норм о применении в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков штрафных санкций в случае нарушения обязанностей по установке (замене) приборов учета электрической энергии до момента появления на отечественном рынке приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации", - говорится в материалах правительства.

Согласно действующему законодательству с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно "умные" счетчики. В конце августа замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявлял, что период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо "умных" счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года.

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