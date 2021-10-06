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Кабмин обсудит льготы на ввоз в РФ технологического оборудования и электронной продукции

Как сообщили в пресс-службе правительства, речь идет о продукции, аналоги которой не производятся в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит внесение изменений в Налоговый кодекс для установления льготного режима ввоза в страну технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производятся в России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на установление льготного режима ввоза на территорию Российской Федерации технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему) и электронной продукции (в том числе комплектующих изделий, электронной компонентной базы, контрольно-измерительного оборудования, используемых для ее разработки и производства), аналоги которых не производятся в Российской Федерации", - говорится в материалах к заседанию.

Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать сокращению отвлечения оборотных средств организаций электронной промышленности и стимулированию реализации инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств.

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