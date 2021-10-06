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Дело в отношении Олега Тинькова
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Суд в США одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова единовременную выплату в размере $448 957 108 в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Об этом говорится в документах, поступивших в среду в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния.

В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений.

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СШАДело в отношении Олега Тинькова
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