В Дагестане ищут способы поддержки аграриев, чьи виноградники пострадали из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана прорабатывают возможности оказания поддержки виноградарей, чей урожай пострадал из-за непогоды. Об этом в среду сообщается на сайте правительства республики.

Проливные дожди негативно сказались на состоянии агропромышленного сектора Дербентского района Дагестана. Наибольший удар пришелся на виноградники: предварительно, снижение урожайности может достичь 20-40%.

"Правительством Республики Дагестан будут проработаны возможности оказания поддержки виноградарям, чей урожай пострадал из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабы ущерба предстоит оценить, местные и республиканские власти приступили к подготовке документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации.