Кабмин обсудит мораторий на штрафы для сетевых компаний, не заменивших счетчики на "умные"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание. На нем будет обсуждаться в том числе законопроект о моратории на штрафы для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учета электричества на "умные" счетчики.

Как сообщала пресс-служба кабмина, этот пункт внесен в повестку мероприятия. Речь идет о проекте поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

"Законопроект направлен на приостановление действия норм о применении в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков штрафных санкций в случае нарушения обязанностей по установке (замене) приборов учета электрической энергии до момента появления на отечественном рынке приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации", - говорится в материалах правительства.

Согласно действующему законодательству с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно "умные" счетчики. В конце августа замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс заявлял, что период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо "умных" счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года.

Другие вопросы

Помимо этого кабмин рассмотрит законопроект, позволяющий в льготном порядке ввозить в страну технологическое оборудование и электронную продукцию, аналоги которых не производятся в России. Уточняется, что решение поможет организациям сократить отвлечение оборотных средств и будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств.

Еще один документ, вынесенный на заседание, касается помощи россиянам. Законопроектом предлагается внести изменение в Налоговый кодекс и освободить от уплаты государственной пошлины потерпевших по делам о побоях (по статье 6.1.1 КоАП), по искам о возмещении имущественного ущерба или морального вреда лицами, совершившими указанное правонарушение и имеющими судимость по статье 116.1 Уголовного кодекса ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию"), при условии совершения таких деяний одним и тем же лицом в отношении одного и того же человека. Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда, отмечается в материалах.

Несколько законопроектов, включенных в повестку, уточняют полномочия российских ведомств. Так, кабмин в четверг обсудит внесение изменений в закон "О почтовой связи". Предполагается привести его положения в соответствие с актуальными функциями и полномочиями профильных органов власти и организаций почтовой связи с учетом изменившегося процесса издания и распространения государственных знаков почтовой оплаты.

Другим законопроектом предлагается актуализировать перечень полномочий Минтруда России по нормативному правовому регулированию вопросов. Среди таких функций министерства - оказание материальной помощи гражданам, утратившим право на пособие по безработице; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; расследование несчастных случаев на производстве.