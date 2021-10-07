Financial Times связала резкое падение цен на газ с заявлениями Путина

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Британская газета Financial Times обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке в среду стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители. Как замечает издание, после этих высказываний цены на газ, которые ранее в среду поднялись до уровня в десять раз выше, чем в начале года, резко развернулись вниз.

На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.

Издание процитировало представителя консалтинговой компании ICIS Тома Марзека-Мансера, назвавшего минувшую среду "самым волатильным и непредсказуемым днем", который когда-либо видели многие игроки рынка.

Проблемы для Великобритании

Financial Times называет Великобританию одной из стран, которая сильнее всего страдает из-за роста цен на газ. Оно обращает внимание на то, что в безветренную погоду, когда доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны уменьшается, газ может отвечать за более чем 50% производимой в королевстве электроэнергии.

Газета The Telegraph, которая также пишет о резком снижении цен на газ после заявлений Путина, замечает, что они все равно в семь раз превышают обычный уровень цен для Великобритании. Это, по мнению издания, оборачивается для промышленности огромными счетами и ставит потребителей внутри страны на грань разорения.

Что сказал Путин

В среду президент Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На нем он поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Однако, как считает глава государства, это необходимо делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

Путин подчеркнул, что сбивать ажиотажный спрос на рынке нужно не в ущерб себе. Он согласился, что необходимо еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом. "Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", - подчеркнул глава государства.