С июня 2023 года вся продукция для защиты от ЧС будет подлежать обязательной сертификации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, с 1 июня 2023 года в странах ЕАЭС будет подлежать обязательной сертификации. Это укрепит рынок качественных товаров, в том числе за счет борьбы с контрафактом, сообщили в четверг во Всероссийском институте по проблемам ГО и ЧС (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Такое требование впервые определено техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденным 5 октября 2021 года решением Совета Евразийской экономической комиссии. Документ разработан ВНИИ ГОЧС МЧС России", - говорится в сообщении.

Документ вступит в силу 1 июня 2023 года и будет действовать на территории России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Сертификация станет обязательной при производстве четырех групп технических средств для ГО и защиты населения от ЧС. "Это касается технических средств защитных сооружений гражданской обороны, средств управления, связи и оповещения, мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также аварийно-спасательных средств", - пояснили во ВНИИ. Документ устанавливает, что перечисленные технические средства перед продажей и применением должны будут пройти обязательную сертификацию, которая подтвердит их соответствие требованиям технического регламента.

"Технический регламент позволит обеспечить высокое качество продукции по ГО и ЧС. Как результат, российский рынок и рынок ЕАЭС будут закрыты от поступления некачественных товаров в этой области, в том числе за счет создания барьеров на пути контрафактной продукции", - сообщил начальник ВНИИ Максим Бедило, слова которого приводятся в сообщении. В институте считают, что результатом обязательной сертификации продукции по ГО и ЧС, кроме того, станет более эффективное оказание помощи при чрезвычайных ситуациях.

До вступления технического регламента ГОЧС в силу ВНИИ предстоит разработать более 10 межгосударственных стандартов, применение которых обеспечит соблюдение его требований. Кроме того, на базе института будет создан центр сертификации продукции ГОЧС.