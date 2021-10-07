Создание сегмента станций ядерного мониторинга РФ может завершиться в 2022 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Создание российского сегмента станций мониторинговой системы ядерных испытаний может завершиться в 2022 году. В этом году в строй могут быть введены две станции из оставшихся трех, сообщил новый исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Роберт Флойд в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"<...>я надеюсь, что уже в скором времени мы вместе с Россией сможем отпраздновать факт завершения создания российского сегмента станций. Их должно быть 32, сейчас 29, то есть осталось всего 3. Две, вероятно, будут введены в строй в этом году, и еще одна в следующем", - рассказал он.

По словам Флойда, это является большим достижением и поводом для празднования, как и в целом 25-летие договора.

Он отметил, что всего международная мониторинговая система насчитывает уже более 300 станций по всему миру.

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ стран. Основной задачей этой комиссии является проведение необходимых мероприятий по содействию вступлению в силу договора и созданию к моменту его запуска верификационного механизма. ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. В настоящий момент соглашение подписано 183 странами, в том числе Россией, однако до сих пор не вступило в силу, поскольку его не ратифицировали США и некоторые другие страны.